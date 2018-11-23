رياضة | محاولات من رجال الجبلاية لإنقاذ دورى الأزمات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محاولات من رجال الجبلاية لإنقاذ دورى الأزمات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حالة من الغموض تسود مصير الأندية المصرية المشاركة فى بطولة دورى الأبطال الإفريقى وكأس الكونفدرالية فى نسختهما الجديدة والمقرر انطلاقهما فى شهر أغسطس القادم. وهنا تكمن الأزمة الحقيقية حيث إن مسابقة الدورى العام والتى ستحدد الأندية المصرية المشاركة فى كلتا المسابقتين لن تنتهى قبل شهر أغسطس على حسب تصريحات عامر حسين رئيس لجنة المسابقات وهو ما سيكون محور صدام وشيك بين الاتحاد المصرى والعديد من الأندية التى ستطلب المشاركة فى البطولات الإفريقية فى الموسم الجديد وفقاً لترتيب جدول الدورى فى ذلك الوقت وقبل انتهاء المسابقة فيما ستطالب الأندية المشاركة فى البطولات الإفريقية والتى ستنطلق خلال أيام المشاركة فى النسخة الجديدة نظراً لعدم انتهاء المسابقة فى بطولة الدورى العام.

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