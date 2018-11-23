رياضة | الإسماعيلي يفتح المزاد على محمود متولى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإسماعيلي يفتح المزاد على محمود متولى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعكف مجلس الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان، على حسم ملف الصفقات الشتوية خلال الساعات القليلة القادمة لدعم الفريق بلاعبين سوبر، أملا فى سد العجز الذى يعانى منه الدراويش فى بعض المراكز لعودة الفريق لمكانته الطبيعية واحتواء غضب الجماهير.

وأعلن المجلس تعاقده مع مهاجم كولومبى وآخر إفريقى لتدعيم خط الهجوم الذى تسبب فى أزمة لمجلس «عثمان» أمام الجماهير بعد رحيل دييجو كارتيرون للدورى السعودى مطلع الموسم الجارى.

وحدد الإسماعيلى 5 لاعبين للتعاقد معهم فى الميركاتو الشتوى وهم أحمد الشيخ وعمرو جمال وأحمد مودى ورامى صبرى وحارس مرمى سوبر سواء كان «عامر عامر أو المهدى سليمان».

وفى سياق متصل علمت «الخليج 365» أن مجلس الإدارة رحب برحيل محمود متولى مدافع الفريق فى الانتقالات الشتوية القادمة بعدما رفض كل العروض المقدمة له لتجديد تعاقده مع الفريق الذى ينتهى تعاقده بنهاية الموسم الجارى، وفتح الإسماعيلى المزاد على اللاعب فى ظل رغبة ناديى الأهلى وبيراميدز فى التعاقد معه، خاصة بعد تمسك كارتيرون مدب الأهلى بالتعاقد معه لحل أزمة وسط الملعب المدافع وقلب الدفاع، بجانب ترحيب حسام حسن المدير الفنى لبيراميدز بالتعاقد مع اللاعب.

وفى سياق آخر، استقر عصام الحضرى على فسخ تعاقده بالتراضى والرحيل عن النادى خلال الفترة القادمة، بسبب الهجوم العنيف الذى تعرض له مؤخرا من قبل بعض الجماهير التى حملته مسئولية تراجع النتائج فى الآونة الأخيرة.