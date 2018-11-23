رياضة | حرب التسريبات تشتعل في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حرب التسريبات تشتعل في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

على غير العادة باتت الأزمات عنواناً للقلعة الحمراء خلال الفترة الماضية وعلى الرغم من محاولات مسئولى النادى الأهلى إخمادها ومحاولة السيطرة عليها إلا أن الأزمات مازالت تلاحق العملاق القاهرى والتى كان آخرها التسريبات التى كانت حديث الجميع خلال الفترة الماضية والتى تم نسبها إلى هيثم عرابى بشأن التعاقد مع فييرا المدير الفنى الحالى للنادى الإسماعيلى.

القصة التى بدأت عقب قرار مجلس إدارة النادى الأهلى بتعيين هيثم عرابى فى لجنة التعاقدات وهو القرار الذى لم يلق قبولاً من الثنائى حسام غالى ومحمد فضل وقدما اعتراضهما لمحمود الخطيب رئيس النادى وهددا بالاستقالة فى حالة إصرار المجلس على تعيين عرابى فى لجنة التعاقدات وعقب سفر رئيس النادى تقدم حسام غالى بتسجيلات إلى سيد عبدالحفيظ رئيس قطاع الكرة الجديد تدين هيثم عرابى وتتهمه بتلقى عمولات اثناء توليه مسئولية التعاقدات منذ ثلاث سنوات وانه كان قد أتم اتفاقه مع فييرا المدير الفنى الحالى للنادى الاسماعيلى لقيادة فريق الكرة بالقلعة الحمراء مقابل الحصول على عمولة وأكد غالى فى الجلسة التى جمعته بعبد الحفيظ بأنه لن يعمل مع شخص تطارده تهمة العمولات والسمسرة وانه فى حالة التمسك بعرابى فإنه متمسك بتقديم استقالته ووعده عبدالحفيظ بدراسة الامر وعرضه على الخطيب عقب العودة من الخارج وعلمت «الخليج 365» أن عبدالحفيظ قد انتهى من كتابة تقريره عقب الجلسة التى جمعته بغالى وفضل وأن التقرير يحمل توصية بالاطاحة بهيثم عرابى بعد الاتهامات التى طالته وأن التقرير بات فى انتظار عودة بيبو من أجل التصديق عليه أو رفضه.

وفى سياق آخر باتت مباراة الأهلى مع الوصل الإماراتى فى إياب دور الستة عشر لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال هى الفرصة الاخيرة لباتريس كارتيرون للاستمرار فى القيادة الفنية للقلعة الحمراء وأكدت مصادر مطلعة أن مجلس الإدارة قد استقر على الإطاحة بكارتيرون وجهازه الفنى فى حالة الخروج من البطولة العربية وأن البديل سيكون مصريا لحين استعراض السير الذاتية لبعض المدربين الاجانب والتعاقد مع احدهم خلال شهر.