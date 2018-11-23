رياضة | بدأ الاجتماع الأول للجمعية العمومية بالأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدأ الاجتماع الأول للجمعية العمومية بالأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت قبل قليل، فعاليات الجمعية العمومية العادية للأعضاء النادي الأهلي، من أجل اعتماد الميزانية، والحساب الختامي، ومناقشة جدول الأعمال.

وبدأ في التاسعة صباح اليوم، الاجتماع الأول للجمعية، وذلك بالتوقيع بالكشوف ويستمر ذلك الأمر حتى الساعة السابعة مساءً.

ويتم إيقاف إجراءات الجمعية العمومية أثناء أداء صلاة الجمعة ووفقًا لتوقيت الأذان ويكون الاجتماع صحيحًا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء، الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية، وفي حالة اكتمال النصاب القانوني يتم مناقشة جدول الأعمال، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل عقد اجتماع الجمعية العمومية إلى الاجتماع الثاني.

ويبدأ الاجتماع الثاني في تمام الساعة التاسعة صباح غد السبت بالتوقيع بالكشوف، وحتى الساعة السابعة مساءً. ويكون الاجتماع صحيحًا بحضور 10% أو بحضور 5000 عضو، أيهما أقل، من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية، على أن يتم الاجتماع لمناقشة جدول الأعمال في حالة اكتمال النصاب القانوني الساعة السابعة مساءً مباشرة بالصالة المغطاة بالنادي.