شكرا لقرائتكم خبر عن قبل الداخلية.. 5 مشاهد زار خلالها كهربا شباك المنافسين مرتين (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قاد محمود عبدالمنعم «كهربا»، نجم الزمالك، فريقه لانتصار ثمين وقاتل على حساب الداخلية بهدفين مقابل هدف، بمنافسات الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2018-2019، ليدخل الفرحة على قلوب أنصار ميت عقبة ويمنح فريقه الصدارة بفارق واسع عن أقرب منافسيه على اللقب.

وسجل كهربا هدفي فوز الزمالك بعدما كان الفريق متأخراً بهدف مع بداية المواجهة المثيرة التي جمعت الفريقين مساء الخميس بملعب بتروسبورت.

الثنائية تحمل الرقم 6 في مشوار كهربا في الملاعب خلال جميع المسابقات الرسمية التي شارك خلالها اللاعب مع جميع الأندية التي دافع عن ألون قمصانها.

الثنائية الأولى لكهربا كانت مع منتخب مصر للشباب بأمم أفريقيا 2013 بالجزائر، حيث تمكن اللاعب من تسجيل هدفي فوز منتخبنا القومي في شباك نظيره النيجيري وقيادة الفراعنة الصغار للمباراة النهائية.

ثنائية جديدة بنكهة أفريقية لكهربا في يوم حزين للزمالك، بفوز الفريق بثلاثة أهداف نظيفة في شباك النجم الساحلي التونسي بملعب بتروسبورت ببإياب نصف نهائي الكونفدرالية 2015، حيث سجل اللاعب هدفين للفريق الأبيض، ولكنه ودع منافسات المسابقة بعد الهزيمة القاسية في تونس بالخمسة.

منافسات الدوري المصري موسم 2015-2016 بالدور الأول تشهد على ثنائية جديدة لكهربا وذلك في شباك الانتاج الحربي، في لقاء حسمه أبناء ميت عقبة بنتيجة (2/1).

كما يتمكن اللاعب من تسجيل هدفين في مباراة واحدة خلال الموسم نفسه ولكن بالدور الثاني للدوري الممتاز، وذلك في شباك فريق مصر للمقاصة في مواجهة حسمها الفارس الأبيض بالثلاثة.

يستمر مسلسل الثنائيات مع كهربا ولكن هذه المرة مع فريق اتحاد جدة السعودي، فيسجل اللاعب هدفين في مرمى الاتفاق بمنافسات الدوري السعودي موسم 2016-2017 في المباراة التي ظفر بنقاطها «الاتي» برباعية.

الجدير بالذكر أن كهربا الذي سجل 5 أهداف مع الزمالك هذا الموسم بمسابقة الدوري الممتاز، قد سبق له تسجيل 4 أهداف في مباراة واحدة، وذلك في لقاء اتحاد جدة والوحدة بمنافسات الدوري السعودي في الموسم قبل الماضي خلال فترة احترافه بصوف الفريق الأصفر.