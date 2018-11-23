شكرا لقرائتكم ظهير الإسماعيلي الدولي يعلن غيابه عن المباريات أسبوعين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن باهر المحمدي مدافع النادي الإسماعيلي والمنتخب المصري، غيابه عن الملاعب لمدة أسبوعين بسبب إصابته بقطع في السمانة.

وكتب المحمدي في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "الأشعة أثبتت إصابتي بقطع في السمانة اليمنى من الدرجة الثانية ، الحمدلله مده الاصابة تتراوح بين ١٠ ايام لـ اسبوعين اللهم لك الحمد"

ولعب المحمدي هذا الموسم 11 مباراة مع الإسماعيلي في الدوري، ومباراة في كأس مصر.

كما خاض المحمدي 4 مباريات مع المنتخب الوطني تحت قيادة المكسيكي خافيير أجيري، في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم الكاميرون 2019، واستطاع تسجيل هدف بمباراة تونس.

ويستعد الإسماعيلي لخوض مباراة الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا ماسيجر نيجوسى بطل بوروندى أحد أيام 27 أو 28 من نوفمبر الجارى، على أن تقام المواجهة الثانية فى 4 أو 5 من ديسمبر المقبل.

الحمدلله مده الاصابه تتراوح بين ١٠ ايام ل اسبوعين اللهم لك الحمد

— Baher elmohamady (@baherelmohamdy) ٢٣ نوفمبر ٢٠١٨