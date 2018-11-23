شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يفكر فى خوض وديه امام الكاميرون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يسود اتجاه داخل اتحاد الكرة للدخول فى مفاوضات مع نظيره الكاميرونى لإقامة مباراة ودية بين منتخبى مصر والكاميرون خلال فترة التوقف الدولى المقبلة، والمقرر من 18 حتى 26 مارس المقبل وتشهد خوض مباراة النيجر فى الجولة السادسة بالتصفيات المؤهلة لأمم افريقيا.
يرغب اتحاد الكرة فى أن يتعرف أجيرى من خلال المباراة على أجواء الكرة الافريقية، وتحديدا الكاميرون التى تستضيف بطولة أمم افريقيا المقبلة حتى الأن.
تسلم لاعبو المنتخب الوطنى، مكافآت الفوز على اى سواتينى فى الجولتين الثالثة والرابعة بتصفيات امم افريقيا 2019، وبلغت 29 ألف جنيه، بواقع 13 ألف جنيه مكافأة الفوز فى القاهرة و16 ألفا مكافأة الفوز خارج مصر فى مباراة العودة.
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