شكرا لقرائتكم أحمد رفعت يدخل حسابات الكوكب السعودى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل مسئولو نادى الكوكب السعودى فى مفاوضات مع أحمد رفعت، صانع ألعاب الزمالك، والمقيد على قائمة الانتظار بالأبيض، للحصول على خدماته فى شهر يناير المقبل، وخاصة فى ظل اقتناع أسامة نبيه، المدير الفنى للفريق السعودى، بإمكانيات رفعت وأنه سيكون أحد الصفقات التى يرغب فى ضمها للفريق خلال انتقالات الشتاء، خاصة فى ظل رغبة اللاعب فى خوض تجربة جديدة خلال الفترة المقبلة.

كشف مصدر مقرب من اللاعب أنه لا ينوى الاستمرار فى الزمالك، لرغبته فى المشاركة بشكل أساسى رغم علاقته الجيدة بإدارة النادى، التى حرص على التأكيد لهم أنه يرغب فى خوض تجربة جديدة حتى يظهر بصورة جيدة .