شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. لوك إيميل.. بلجيكى فى مهمة مصرية مع الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن نادى طلائع الجيش تنصيب البلجيكى لوك إيميل، مديرًا فنيًا للفريق خلفًا لمحمد حلمى الذى اعتذر عن عدم الاستمرار فى منصبه عقب التعادل مع بتروجت بثلاثة أهداف لكل فريق فى الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري العام ليبدأ المدرب البلجيكى رحلة على الأراضى المصرية للمرة الأولى.

ويتكون الجهاز الفنى الجديد لطلائع الجيش من (البلجيكى لوك إيميل مديرًا فنيًا والبلجيكى جان فرانسوا مدربًا عامًا ومحمد جودة مدرباً مساعداً وسيد السويركى مدرباً لحراس المرمى)

ويستعد الطلائع لمواجهة الاتحاد السكندرى، المقرر لها الأحد المقبل، على استاد الإسكندرية بالجولة السادسة عشرة لمسابقة الدورى العام.

ويحتل طلائع الجيش المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 17 نقطة.

وتقول السيرة الذاتية للبلجيكى لوك إيميل إنه ﻣﻮﻟﻮﺩ فى 29 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ1959 بـ"ﺗﻮﻧﻘﺮﺍﺱ" ﻟﻪ ﺳﻴﺮﺓ ﺭﻳﺎﺿﻴﺔ ﻣﺤﺘﺮﻣﺔ ﻭﺣﺎﻓﻠﺔ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻟﺘﺘﻮﻳﺠﺎﺕ فى ﺍﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﻮﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻴﻨﻴﺔ والجابونية، إلى ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺠﺮﺑﺔ فى ﺍﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﻮﺍﺑﺔ ﻣﻮﻟﻮﺩﻳﺔ ﻭﻫﺮﺍﻥ.

ﻟﻮﻙ إﻳﻤﻴﻞ ﻳﻤﻠﻚ ﻋﺪﺓ ﺷﻬﺎدات فى ﻋﺎﻟﻢ ﻛﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ، ﻭﻫﻮ حاصل ﻋﻠﻰ ﺩبلوم “UEFA ” ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ الفيدرالية ﻟﻠﻤﺪﺭﺑﻴﻦ ﺑﺒﻠﺠﻴﻜﻴﺎ، ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻜﻠﻴﻔﻪ بإعداد ﺩﺭﻭﺱ ﻟﻠﻤﺪﺭﺑﻴﻦ ﻟﻤﺪﺓ 8 ﺳﻨﻮﺍﺕ.

ﻭﻓﻲ ﺗﺠﺎﺭﺑﻪ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺗﻤﻜﻦ ﻓﻲ ﻣﻮﺳﻢ2010 /2011 ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻣﻊ ﻓﺮﻳﻖ “ﺍﺱ ﻓﻴﺘﺎ ﻛﻠﻮﺏ ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﻮﻟﻲ” ﻋﻠﻰ ﻟﻘﺐ ﺍﻟﺴﻮﺑﺮ ﻛأﺱ ﻓﻲ “RDC”.

ﻭﻓﻲ ﺳﻨﺔ 2010 ﺗﻮﺝ ﺑﻄﻼً لـ”RDC” ﻣﻊ “ﻓﻴﺘﺎ ﻛﻠﻮﺏ” ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ “ﺗﻲ ﺑﻲ ﻣﺎﺯﺍﻣﺒﻲ” ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﻮﻟﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺰﻡ ﺿﺪ “ﺍﻟﻤﻴﻼﻥ” ﻓﻲ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻛأﺱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ للأﻧﺪﻳﺔ، ﻭﺷﺎﺭﻙ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ أفريقيا للأﻧﺪﻳﺔ ﺍﻟﺒﻄﻠﺔ، ﻭﻭﺻﻞ ﺑﺎﻟﻔﺮﻳﻖ إلى ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺜﻤﻦ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻭﺍﻧﺴﺤﺐ أمام ﺍﻟﻘﻄﻦ ﺍلكاميرونى

ﻓﻲ ﻣﻮﺳﻢ 2012 2011- ﻗﺎﺩ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﻓﻲ 17 ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻭﺣﻘﻖ 16 ﺍﻧﺘﺼﺎﺭﺍً ﻭﺗﻌﺎﺩﻝ ﻭﺧﺮﺝ. ﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﺤﻮﻝ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ إلى ﺍﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﺍﻟﻐﺎﺑﻮﻧﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺝ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ يوليو2011 ﺑﻠﻘﺐ ﺍﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻣﻊ “ﺍﻑ ﺳﻲ – ﻣﻴﺴﻴﻞ” الجابونى

ﻓﻲ يوليو 2012 ﺍﺣﺘﻞ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻣﻊ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ. ﻛﻤﺎ ﺷﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ أفريقيا ﻟأﻧﺪﻳﺔ ﺍﻟﺒﻄﻠﺔ ﻣﻊ “ﻣﻴﺴﻴﻞ” ﻭﺍﻧﺴﺤﺐ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺮ.

ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺪﺭﺏ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ ﺟﻴﺪ للاﻋﺒﻴﻦ إذ ﺧﺮﺝ ﻣﻦ ﺗﺤﺖ ﻗﻴﺎﺩﺗﻪ 5 ﻻﻋﺒﻴﻦ ﺩﻭﻟﻴﻴﻦ جابونيين ﻭﻓﻲ ﻣﻮﺳﻢ 2012 –2013 ﺗﺤﻮﻝ إلى ﺍﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻭﺩﺭﺏ ﻣﻮﻟﻮﺩﻳﺔ ﻭﻫﺮﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﺍلأﻭﻟﻰ ﻭﻟﻌﺐ ﻣﻌﻬﺎ 9 مباريات) 7 ﺍﻧﺘﺼﺎﺭﺍﺕ ﻭﺗﻌﺎﺩﻟﻴﻦ (ﻗﺒﻞ أن ﻳﻨﺴﺤﺐ لأﺳﺒﺎﺏ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﺳﻴﺮﺗﻪ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ) ﻭﻓﻲ ﺳﻨﺔ 2013 تولى تدريب فﺮﻳﻖ “ﺍﻑ ﺳﻲ ﻟﻴﻮﺑﺎﺭﺩ” بطل الكونغو.



لوك ايميل



المدرب البلجيكى



مدرب الطلائع



لوك ايميل