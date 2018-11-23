شكرا لقرائتكم خبر عن عرض لمنتخب مصر لمواجهة الكاميرون فى مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسود اتجاه داخل اتحاد الكرة للدخول فى مفاوضات مع نظيره الكاميرونى لإقامة مباراة ودية بين منتخبى مصر والكاميرون خلال فترة التوقف الدولى المقبلة، والمقرر من 18 حتى 26 مارس المقبل وتشهد خوض مباراة النيجر فى الجولة السادسة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.

كان منتخب مصر قد تأهل رسميًا إلى أمم أفريقيا المقبلة مع تونس عن المجموعة العاشرة على حساب أى سواتينى والنيجر.

يرغب اتحاد الكرة فى أن يتعرف أجيرى من خلال المباراة على أجواء الكرة الأفريقية، وتحديدًا الكاميرون التى تستضيف بطولة أمم أفريقيا المقبلة حتى الآن.

وتسلم لاعبو المنتخب الوطنى، مكافآت الفوز على أى سواتينى فى الجولتين الثالثة والرابعة بتصفيات أمم أفريقيا 2019، وبلغت 29 ألف جنيه، بواقع 13 ألف جنيه مكافأة الفوز فى القاهرة و16 ألفا مكافأة الفوز خارج مصر فى مباراة العودة.