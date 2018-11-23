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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشوربجى يتأهل إلى نصف نهائى بطولة هونج كونج للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
تأهل البطل المصرى محمد الشوربجى، لاعب الاسكواش والمصنف الأول عالمياً، إلى نصف نهائى بطولة هونج كونج المفتوحة بعد تغلبه على نظيره بول كول المصنف السادس بنتيجة 3/1 فى مباراة استغرقت 54 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 7-11, 11-4, 11-6, 11-7
يذكر أن محمد الشوربجي هو حامل لقب بطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش عن نسختها الماضية، والتي تعد واحدة من أكبر البطولات على مستوى العالم في اللعبة، نظرا لنقاط التصنيف التى تضيفها للاعبين، وقيمة جوائزها المادية التي تبلغ 164 ألف دولار للرجال والسيدات .
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