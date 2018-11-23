شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات مهمة فى رابع جولات دورى الطائرة الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم الجمعة منافسات الجولة الرابعة بدورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2018/2019 على صعيد 4 مجموعات.

وتشهد المجموعة الأولى مواجهات بين المنيا مع الزهور والزمالك مع طنطا وسموحة مع الشرقية للدخان.

بينما يلتقى فى المجموعة الثانية كل من بنى سويف مع بنها والأهلى مع هليوبوليس و6 أكتوبر مع بتروجت.

أما المجموعة الثالثة فتشهد مواجهات قوية بين كل من، مصر للبترول مع هليوليدو وطلائع الجيش مع الحوار وسبورتنج مع الشمس.

فيما يلتقى كل من حدائق الأهرام مع الداخلية والطيران مع دمنهور والاتحاد السكندرى مع القناة فى المجموعة الرابعة.