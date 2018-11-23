شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التصويت فى الاجتماع الأول للجمعية العمومية العادية للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل التصويت فى الاجتماع الأول للجمعية العمومية العادية للنادى الأهلى، ويستمر حتى السابعة مساءً، لمناقشة عدة أمور أبرزها اجتماعات الجمعيات السابقة واعتماد السنة المالية المنتهية، بالإضافة إلى إحاطة العمومية بما تم من إجراءات بشأن بيع حقوق النادى.

وحال عدم اكتمال النصاب القانونى بحضور ما يقرب من 60 ألف عضو، وهو أمر متوقع، سيتم تأجيل التصويت للاجتماع الثانى غدًا والذى سيكون صحيحًا بحضور 10 % من عدد الأعضاء أو خمسة آلاف عضو أيهما أقل.



















