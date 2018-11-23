مباشر.. بدء التصويت في عمومية الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

بدأ أعضاء النادي الأهلي في التوافد على مقر الجزيرة للتصويت في الاجتماع الأول للجمعية العمومية العادية للأعضاء المسددين للاشتراك السنوي لآخر سنة مالية، لاعتماد الميزانية والحساب الختامي ومناقشة جدول الأعمال.

واضطر الأهلي إلى نقل تصويت الأعضاء إلى الصالة المغطاة وذلك بسبب سقوط الأمطار، حسبما أفاد مراسل مصراوي.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانونى اليوم بحضور 60 ألف عضو، سيتم تأجيل التصويت للاجتماع الثاني غدا السبت، والذي سيكون صحيحا بحضور 10% من عدد الأعضاء أو خمسة آلاف عضو أيهما أقل.

وقرر مجلس إدارة الأهلي في اجتماع أكتوبر الماضي دعوة الجمعية العمومية يومي 23 و24 نوفمبر لاعتماد ميزانية النادي، بعد اعتماد لائحة نظامه الأساسي بشكل رسمي ونشرها في الجريدة الرسمية.

وشهد سبتمبر الماضي إقرار لائحة النظام الأساسي للأهلي بنسبة 87%، حيث بلغ عدد المشاركين يومها 16 ألف 138 عضوًا، بينما جاءت الأصوات الباطلة 139 صوتًا والصحيحة 15 ألف 999 صوت.

وبلغ حجم ميزانية الأهلي في 30 يونيو 2018 مبلغ مليار و294 مليون جنيه مصري، بزيادة 281 مليون جنيه عن ميزانية العام الماضي بحسب تقرير مجلس الإدارة الذي صدر في الخميس الماضي.

وحسب تقرير مجلس الأحمر، فإن التقرير المالي للعام المقبل، من 1-7-2018 وحتى نهاية 30 يونيو 2019، تم خلاله تخصيص مبلغ 450 مليون جنيه لقطاع كرة القدم، متوقعا إيرادات لهذا القطاع تبلغ 400 مليونا.

وكشفت ميزانية الأهلي عن وجود فائض في نشاط النادي يُقدر بـ402 مليون و959 الف و797 جنيه فضلا عن وجود فائض في نشاط كرة القدم عن العام المالي الأخير يقدر بـ24 مليون و574 ألف و469 جنيه.

- الاجتماع الأول:

يبدأ الاجتماع الأول، اليوم الجمعة، الموافق 23-11-2018، في تمام الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيع بالكشوف وحتى الساعة السابعة مساءً. ويتم إيقاف إجراءات الجمعية العمومية أثناء أداء صلاة الجمعة ووفقًا لتوقيت الأذان ويكون الاجتماع صحيحًا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء، الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية، وفي حالة اكتمال النصاب القانوني يتم مناقشة جدول الأعمال، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل عقد اجتماع الجمعية العمومية إلى الاجتماع الثاني.

- الاجتماع الثاني:

يبدأ الاجتماع الآخر، غدًا السبت، الموافق 24-11-2018 في تمام الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيع بالكشوف، وحتى الساعة السابعة مساءً. ويكون الاجتماع صحيحًا بحضور 10% أو بحضور 5000 عضو، أيهما أقل، من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية، على أن يتم الاجتماع لمناقشة جدول الأعمال في حالة اكتمال النصاب القانوني الساعة السابعة مساءً مباشرة بالصالة المغطاة بالنادي.