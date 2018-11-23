تعرف على مواعيد مباريات اليوم الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ مراسل مصراوي: عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم الجمعة مع عدد لا بأس به من المباريات بالبطولات المختلفة. مصراوي الرياضي يستعرض أبرز هذه المباريات: الدوري الألماني 09:30 ـ باير ليفرموزن VS شتوتجارت كأس الأمير محمد بن سلمان 04:30 - القادسية VS الرائد "محمد عطوة" ـ القناة الناقلة: KSA SPORT.

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