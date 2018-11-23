رياضة | المصري يفاوض مدرب الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المصري يفاوض مدرب الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
دخل مسئولو فريق المصرى البورسعيدى فى مفاوضات قوية مع إيهاب جلال، المدير الفنى الحالى، لنادى أهلى طرابلس، من أجل تولى مهمة قيادة الفريق، وعودة ميمى عبدالرازق مرة أخرى إلى رئاسة قطاع الناشئين.
وكلف المجلس حسن نصر بالتفاوض مع مدرب الزمالك السابق فيما طالب أعضاء بالمجلس بالتعاقد مع مدير فنى أجنبى لخروج الفريق من المرحلة التى يمر بها عقب رحيل الجهاز الفنى السابق بقيادة حسام حسن لتدريب بيراميدز.
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