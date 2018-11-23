رياضة | 50 ألف مشجع في التدريب الأخير لبوكا جونيورز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 50 ألف مشجع في التدريب الأخير لبوكا جونيورز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحول قرار مسؤولي بوكا جونيورز، بإقامة تدريب مفتوح أمام الجماهير، أمس الخميس، قبل مواجهة ريفر بليت في نهائي كأس ليبرتادوريس، إلى مشكلة، إذ أغلقت السلطات، الملعب بسبب تجاوز العدد المسموح.

واحتشد 50 ألفًا في استاد لا بومبونيرا الشهير، لمشاهدة التدريب قبل مواجهة الغريم غدًا السبت، وتُرك الآلاف خارج الملعب.

وقال دانييل أنجيليتشي، رئيس بوكا، لمحطة تي واي سي سبورتس "عدد الجماهير كان أكبر من المتاح. العديد من الأشخاص كانوا خارج الملعب وتجاوز الحد المسموح، وأغلقت السلطات، أبواب الاستاد".

وأشار إلى أن بوكا سيعارض غلق الاستاد اليوم الجمعة، إذ يخشى عدم وجود مكان لاستقبال الاحتفالات، حال حصد الفريق، اللقب باستاد مونومينتال التابع لريفر بليت، غدا السبت.

وتعادل الفريقان 2-2، في الذهاب باستاد لا بومبونيرا، ولن يُسمح سوى بوجود جماهير صاحب الأرض في مباراة الإياب.