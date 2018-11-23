رياضة | متى يحصل "لاشلي" على فرصة حقيقية داخل أسوار wwe ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متى يحصل "لاشلي" على فرصة حقيقية داخل أسوار wwe ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعونا نتذكر القاطرة السوداء "بوبي لاشلي" حينما انضم للاتحاد وتحديدا فى عرض سماكدوان عام 2005، وفاز بعدة الألقاب منها حزام الولايات المتحدة وحزام ECW وعدواته الأكثر توهجا فى تاريخه مع فينس مكمان وحقق انتصاره التاريخي على اوميجا وقام بحلق رأس مكمان فى راسليمانيا 23، وبعد هذه الفترة الرائعة قرر المغادرة وقال إنه رغب بإثبات نفسه وجدارته في مكان آخر، وهو ما دفعه للانضمام لاتحاد TNA الذي يضم أبرز النجوم بعد WWE، وأيضا خاض العديد من المواجهات في عالم القتال.

وخلال هذه الفترة استطاع إثبات نفسه بعيد عن أسوار الاتحاد ولفت أنظار المسؤلين للتجديد التعاقد معه وبالفعل عاد لاشلي، وسجل عودته بشكل رسمي إلى WWE في النسخة اللاحقة من ريستليمانيا 34 في عرض الرو الليلة المقام في نيو أورليانز.

ولكن منذ عودته لم نرى سيناريو مكتمل من خلاله يعبر عن نفسه كبطل قادر على خوض منافسات شرسة، وحمله للشركة مرة أخرى على أكتافه خصوصا بعد ابتعاد جون سينا واصابة رومان رينز بمرض اللوكيميا، فدائما يكون سد خانة للمصارع أخر اعتذر عن حضور مهرجان مثل جون سينا فى مهرجان التاج فى السعودية، وكذلك المباريات الأسبوعية فى العرض الأحمر التى لا تليق بحجم موهبته، واخيرا عندما قرر المسؤولين بتحول لاشلي لمكروه التى أنقصت كثيرا فى تفاعل الجماهير معه.

من المؤكد أن المسؤولين داخل الأتحاد يعلمون جيدا مقدرة لاشلي داخل الحلبة علي الرغم من ضعفه علي المايكروفون، الا أنه يملك عضلات مفتولة وسرعة واتقان للحركات وحفاظه علي سلامة خصومه، ومن أفضل اذا استمر بالشخصية المكروهة أن يزج به فى عداوة على بطولة الزوجي أو بطولة القارات في أقرب فرصة حتي يتم الأستفادة القصوى منه.