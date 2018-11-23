رياضة | مفاجأة.. أزارو يقترب من الانتقال للدوري التونسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. أزارو يقترب من الانتقال للدوري التونسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل فريق النجم الساحلي التونسي في مفاوضات قوية مع المغربي وليد أزارو من أجل ضمه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وذكرت تقارير صحفية تونسية بأن المغربي وليد ازارو مهاجم النادي الأهلي دخل ضمن اهتمامات نادي النجم الساحلي التونسي. وأشارت صحيفة "المغرب" التونسية بأن أزارو كان قريبًا من الإنتقال لصفوف النجم الساحلي قبل انتقاله لصفوف الأهلي. وقالت الصحيفة بأنه وفقاً للعديد من المصادر الإعلامية والخاصة تحدثت عن إمكانية انتقال وليد ازارو لفريق جوهرة الساحل في الميركاتو الشتوي. والجدير بالذكر أن وليد أزارو قد تعرض لهجوم عنيف من جمهور الترجي التونسي بعد واقعة قطع القميص في ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا ، وقرر الاتحاد الافريقي ايقافه مباراتين.

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