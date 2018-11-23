رياضة | آخرها اعتداء الزمالكاوية على مدرب الداخلية.."خناقات" الدوري المصري عرض مستمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر آخرها اعتداء الزمالكاوية على مدرب الداخلية.."خناقات" الدوري المصري عرض مستمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت مباراة الزمالك ضد الداخلية مساء اليوم الخميس، اشتباكات قوية بين الجهاز الفني للداخلية والجماهير البيضاء، وذلك بعدما قام علاء عبد العال مدرب الفريق الشرطي بالتلويح بالقميص الأحمر تجاه مدرجات الزمالك، مما آثار استفزاز وغضب الجماهير البيضاء والتي قامت بالاعتداء عليه بـ"زجاجات المياه".

وتكررت الاشتباكات وأحداث الشغب عدة مرات في الدوري المصري بالموسم الحالي 2018-2019، سواء بين اللاعبين بعضهم البعض أو مع الحكام والمدربين، أو حتي بين الجمهور والأجهزة الفنية، وذلك بسبب الضغوط الكبيرة الملقاة على عاتق اللاعبين والمدربين لرغبة الجميع في تحقيق الانتصارات وحصد النقاط لتحقيق مركز جيد في جدول المسابقة.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير أبرز خناقات وأزمات الدوري المصري بالموسم الحالي:

- اشتباك "أزارو" مع مدافع الاسماعيلي:

اشتبك وليد أزارو لاعب النادى الأهلى مع مدافع الإسماعيلى بعد تدخل الأخير ضد بقوة خلال مباراة الفريقين في الجولة الأولي للدوري المصري، ونشبت بعدها مشادة قوية بينهما، وتدخل عصام الحضري حارس الدراويش وبعض لاعبي الفريقين ونجحوا في إنهاء الأزمة سريعًا.

- خناقة "الشناوي" و"نور الدين":

شهدت مباراة الأهلي والإنتاج الحربي في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز خناقة بين إبراهيم نورالدين حكم المباراة، ومحمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، وذلك بعد انفعال غير مبرر لحارس الأهلي ضد الحكم بعد كرة مشتركة بينه وموسي دياوارا لاعب الانتاج، واكتفي "نور الدين" بإشهار الكارت الأصفر في وجه "الشناوي".

- اشتباكات مباراة الأهلي والانتاج الحربي:

حدثت مشادة قوية بين محمد نجيب مدافع الأهلي وويليام أوكوروكيت مهاجم الإنتاج الحربي، عقب انتهاء مباراة الفريقين في الجولة الخامسة ببطولة الدوري المصري الممتاز، واندفع لاعب الإنتاج تجاه "نجيب" فور إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة، لتبدأ مشاجرة عنيفة بين لاعبي الفريقين ولكن سرعان ما تدخل بعض أفراد الأجهزة الفنية وتم إنهاء الأمر.

- خناقة "جنش" ومدرب سموحة:

اشتبك محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك، مع محمد عبد الكريم مدرب عام سموحة، وأحد إداريي الفريق السكندري عقب انتهاء مباراة الفريقين في الجولة السابعة لبطولة الدورى الممتاز، ولكن تدخل لاعبي الفريقين وبعض أفراد الأجهزة الفنية وتم إنهاء الأزمة سريعًا.

- خناقة شوارع في مباراة الجيش وبتروجيت:

شهدت مباراة طلائع الجيش ضد فريق بتروجيت اشتباكات قوية ، حيث اعترض لاعبو الجيش بشدة علي حكم المباراة بسبب قيامه باحتساب ركلة الجزاء ثم الغائها بعد تدخل الحكم الخامس.

وانتقلت الاشتباكات فيما بعد لخارج الملعب، حيث اشتبك افراد الجهاز الفني للجيش مع أحد المصورين المتواجدين خلف مرمي بتروجيت ومحاولة الاستيلاء علي كاميرته الخاصة، ليتدخل افراد من جهاز الفريق البترولي وعلي فرج حارس مرمي بتروجيت وتحدث مشادة عنيفة بين الطرفين.

- مشادة قوية في مباراة بيراميدز والجيش:

شهدت مباراة بيراميدز ضد طلائع الجيش مشادة قوية بين اللاعبين داخل الملعب، علي خلفية اشتباك عاصم صلاح لاعب الجيش مع أحد لاعبي بيراميدز، ولكن تدخل الحكم جهاد جريشة ونجح في إنهاء الأزمة سريعًا بين الطرفين، وتم استئناف المباراة بشكل طبيعي، وفاز بها بيراميدز 2-1.

- اعتداء جمهور الزمالك على مدرب الداخلية:

استمرت أزمات الدوري الممتاز هذا الموسم وآخرها كان في لقاء اليوم بين الزمالك والداخلية، حيث قامت جماهير الزمالك بالاعتداء على مدرب الداخلية علاء عبد العال بقذفه بـ"زجاجات المياه" بعدما قام الأخير بالتلويح بالقميص الأحمر، وأصيب المدرب وسقط أرضًا بعد اصطدام احدي الزجاجات في رأسه، وقام أفراد الجهاز المعاون له بإلقاء الزجاجات والاشتباك مع الجماهير البيضاء، كما اشتبك لاعبي الفريقين، وسرعان ما أطلق الحكم محمد الحنفي صافرة إنهاء اللقاء.