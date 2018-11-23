رياضة | "الداهية الفرنسي" على رأس المرشحين لتدريب الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الداهية الفرنسي" على رأس المرشحين لتدريب الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
دخل الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب المغرب، دائرة اهتمام مسؤولي الأهلي تمهيدا لتولي المهمة الفنية للمارد الأحمر في الفترة القادمة خلفا للمقال باتريس كارتيرون.
ووضع مسؤولو الأهلي اسم رينارد على رأس المدربين المرشحين لقيادة الفريق، واستفسر بالفعل عن إمكانية رحيله عن قيادة المغرب.
وأجرى الخطيب، اتصالًا هاتفيًا بمحمد كامل، رئيس الشركة الراعية للأهلي، وطلب منه تمويل هذا التعاقد، من أجل إعادة بناء الفريق الأحمر.
ووعد كامل، بتمويل التعاقد مع رينارد، ودعم راتبه الشهري وطلباته المالية بالكامل، من أجل إتمام التعاقد معه.
قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب إقالة المدير الفني للفريق الأول باتريس كارتيرون ومدرب الأحمال مايكل ليندمان، وتكليف سيد عبد الحفيظ قائما بأعمال مدير الكرة، وتكليف محمد يوسف مديرا فنيا مؤقتا للفريق الأول لحين إتمام التعاقد مع مدير فني وطاقم جهاز جديد للفريق الأول.
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