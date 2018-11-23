رياضة | خاص.. الأهلي يتحرك للتعاقد مع عامر عامر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. الأهلي يتحرك للتعاقد مع عامر عامر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وضع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، عامر عامر حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، هدفا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وأكد مصدر مقرب من اللاعب في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي" أن الأهلي اتخذ أولى خطوات التعاقد مع حارس المنتخب الوطني، عامر عامر، تمهيدا لضمه في يناير خاصة بعد المستوى المتراجع للحارس الأساسي للأحمر، محمد الشناوي.
وينتظر اللاعب العرض الرسمي من قبل القلعة الحمراء للموافقة على العرض خاصة أن يحلم بارتداء قميص الأهلي.
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