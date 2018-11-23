الامارات | محمد العكبري يغيب عن النصر أمام بني ياس لزيارة شقيقه في ألمانيا

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد العكبري يغيب عن النصر أمام بني ياس لزيارة شقيقه في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب النصر، الصربي إيفان يوفانوفيتش، أن مباراة فريقه أمام بني ياس في الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي ستكون شيقة وصعبة في نفس الوقت لأن بني ياس فريق يمتلك العديد من اللاعبين الجيدين وأصحاب الخبرة، ولكن العميد لديه العزيمة القوية والدافع لمواصلة النتائج الإيجابية، مشيراً إلى غياب محمد العكبري، عن المباراة بسبب مغادرة اللاعب إلى ألمانيا لزيارة شقيقه أحمد العكبري.

وقال يوفانوفيتش، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في نادي النصر استعداداً للمباراة، "جميع لاعبي النصر الذين كانوا ضمن المنتخبات الوطنية قد عادوا للالتحاق بالفريق، وقد بدأ محمود خميس وجاسم يعقوب في برنامج منفصل للتدريبات المنفردة استعدادا للانضمام للقائمة الرئيسية للفريق، وبدأ الحارس أحمد شامبيه، في التعافي بعد العملية الجراحية حيث أن اللاعب قد بدأ فعلياً في برنامج التأهيل والتدريبات الفردية".

وأضاف المدرب: "أداء الفريق قد تحسن بصورة كبيرة للغاية بالمقارنة مع بداية الموسم وزاد التأقلم بشكل جيد بين اللاعبين، بالرغم من أن إحصائيات الفريقين تؤكد تفوق النصر إلا أننا لا ننظر للإحصائيات لأن كل مباراة مختلفة عن الأخرى ولديها ظروفها الخاصة، لن ننظر الى الماضي والاستعداد يكون دائماً لكل مباراة على حسب ظروفها".

وعن وجهة نظره لمشاركة النصر في الملحق المؤهل لأبطال آسيا، أكد يوفانوفيتش بأن جميع المواجهات الاسيوية هي مواجهات صعبة وجميع الفرق المشاركة هي فرق قوية، مؤكداً ثقته في لاعبي النصر وأن الفريق سيتقدم الى مراحل متقدمة في البطولة، مشدداً على أن الأولوية والتركيز الآن فقط على مباريات الدوري والكأس.