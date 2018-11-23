الامارات | كريستيانو رونالدو يتابع حساب حمدان بن محمد على «إنستغرام»

شكرا لقرائتكم خبر عن كريستيانو رونالدو يتابع حساب حمدان بن محمد على «إنستغرام» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انضم نجم الكرة العالمي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى متابعي حساب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، والمعروف بـ«faz3». ويذكر أن متابعي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على «إنستغرام»، يتعدون 6.6 ملايين متابع. في المقابل فإن حساب رونالدو في «إنستغرام» يعتبر بين الأعلى عالمياً بـ146 مليون متابع.
كما تابع حساب سموه في «إنستغرام»، المساعد الشخصي للنجم البرتغالي، ريكاردو ريغوفيه، الذي يعتبر أكثر الشخصيات المقربة من رونالدو، حتى أن صحيفة «ماركا» الإسبانية قالت في تقرير سابق لها عن ريغوفيه، إنه أقرب لرونالدو من وكيله الشهير، خورخي مينديز، وإنه دائم الاستماع إلى نصائحه، ولا يقوم بأمر إلا بمشورته.
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