الامارات | حسن علي يجمع قدامى الأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن حسن علي يجمع قدامى الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر لاعب الأهلي السابق، حسن علي إبراهيم، صورة على حسابه في «تويتر»، يظهر فيها لاعب «الفرسان» السابق، البرازيلي باري، وهو في زيارة للدولة، مع نجمَي الأهلي السابقين، فيصل خليل والبرازيلي سيزار. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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