شكرا لقرائتكم عرض اوروبى لمحمد محمود بعد توقيعه للأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رغم اقتراب النادى الأهلى بشدة من الإعلان عن ضم محمد محمود لاعب وادي دجلة ليصبح أول صفقات الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد الحصول على توقيع اللاعب الشاب من ناحية وموافقة ناديه على انهاء الصفقة من ناحية أخرى، إلا أن ثمة عرض أوربي فى الطريق للاعب وبالتحديد من الدوري الألماني، من المحتمل أن يمثل عقبة أمام انتقال المهاجم الدولى للقلعة الحمراء.

وكشف مصدر قريب الصلة من محمد محمود أن اللاعب تلقى عرضاً شفهياً من إحدى الفرق فى الدورى الألماني، بجانب تلقيه عرضاً من الزمالك للانتقال اليه، إلا أن رغبته هى الانتقال للأهلى ليصبح اللاعب قاب قوسين أو أدنى من الانتقال للفريق الأحمر، رغم العروض العديدة التى انهالت على اللاعب بعد تألقه اللافت مع فريقه هذا الموسم .

وعلم "الخليج 365" أن انتقال محمد محمود للأهلى سيكلف الخزينة الحمراء ما يقارب الـ15 مليون جنيه بجانب إعارة لاعبين من الأهلى للفريق الدجلاوي سيتم الاتفاق على أسمائهما خلال المفاوضات القائمة حالياً بين الطرفيين.