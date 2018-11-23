شكرا لقرائتكم علاء عبد العال يوضح واقعة رفع القميص لجمهور الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد علاء عبد العال المدير الفنى لفريق الداخلية أنه قام برفع قميص أحمر خلال مباراة الزمالك للتعبير عن لون قميص فريقه وليس قميص الأهلى كما يؤكد البعض.

أضاف عبد العال فى تصريحات لقناة أون سبورت أنه تعرض للشتيمة بالأب والأم طوال أحداث مباراة الزمالك من جانب الجماهير مؤكدا أن الحكم ليس دوره فقط داخل الملعب وإنما عليه حماية الجميع داخل وخارج المستطيل الأخضر .

كما أكد عبد العال أن الهدف الثانى للزمالك جاء من خطأ واضح على محمود علاء موجها فى الوقت نفسه الشكر للاعبى الداخلية على المستوى المميز خلال اللقاء .

وأوضح عبد العال أن فريقه عانى من غيابات كثيرة ومؤثرة مشيرا إلى عدم تأثر الزمالك بالغيابات لديه لامتلاك بديل على نفس المستوى .