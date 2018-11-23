شكرا لقرائتكم خبر عن رفعت "الزمالك" يقترب من الكوكب السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل مسئولو نادى الكوكب السعودى فى مفاوضات مع أحمد رفعت، صانع ألعاب الزمالك، والمقيد على قائمة الانتظار بالأبيض، للحصول على خدماته فى شهر يناير المقبل، خاصة فى ظل اقتناع أسامة نبيه، المدير الفنى للفريق السعودى، بإمكانيات رفعت وأنه سيكون إحدى الصفقات التى يرغب فى ضمها للفريق خلال انتقالات الشتاء، خاصة فى ظل رغبة اللاعب فى خوض تجربة جديدة خلال الفترة المقبلة.

كشف مصدر مقرب من اللاعب عن أنه لا ينوى الاستمرار فى الزمالك، لرغبته فى المشاركة بشكل أساسى رغم علاقته الجيدة بإدارة النادى، التى حرص على التأكيد لهم أنه يرغب فى خوض تجربة جديدة حتى يظهر بصورة جيدة .