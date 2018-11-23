عبد العال: جماهير الزمالك شتمتني بأمي طوال المباراة.. ولم أفعل مثل حسام حسن

اليوم الجديد - محمد سيد

تحدث علاء عبد العال المدير الفني للداخلية عن رفعه للقميص الأحمر خلال مباراة فريقه أمام الزمالك بالدوري الممتاز.

وقامت بعض جماهير الزمالك بسب عبد العال قبل أن يرفع قميص أحمر، ليرمي أحد الجماهير زجاجة مياه ويصيبه في رأسه.

وقال عبد العال في تصريحات لقناة «أون سبورت»: «أنا لم بقميص الأهلي مثلما فعل حسام حسن أنا أفتخر بفريقي».

وتابع: «كل شخص يفسر ما قمت به حسب رغبته، أنا لم أفعل مثلما فعل حسام حسن حينما كان مدربًا للمصري وأشار بقميص الأهلي ففريقه لا يرتدي اللون الأحمر، أما الداخلية فيرتدي اللون الأحمر...