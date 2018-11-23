الان تتابع الأهلي يقيل كارتيرون.. ويخصم 100 ألف من كل لاعب والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل القاهرة- الخليج 365:
قرر مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، إقالة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون ومدرب الأحمال مايكل ليندمان، بعد الخروج من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال أمام الوصل الإماراتي.
وذكر الأهلي على حسابه في تويتر، أن المجلس قرر تكليف سيد عبد الحفيظ بأعمال مدير الكرة، وتكليف محمد يوسف مديراً فنياً مؤقتاً للفريق الأول لحين إتمام التعاقد مع مدير فني وطاقم جهاز جديد للفريق الأول.
وأضاف: قرر محمد يوسف خصم 100 ألف جنيه من كل لاعب بعد مباراة الوصل الإماراتي، وتأتي تلك العقوبة للمرة الثانية علي التوالي تكراراً لذات العقوبة التي تم إقرارها علي لاعبي الفريق بعد مباراة نهائي أبطال أفريقيا.
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