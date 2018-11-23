شكرا لقرائتكم تشكيل الداخلية ضد الزمالك.. جمال وجابر يقودان الهجوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن علاء عبدالعال، المدير الفنى لفريق الداخلية، التشكيل الأساسى الذى سيخوض به الفريق مباراته أمام الزمالك، التى ستنطلق فى السابعة من مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، على ستاد بتروسبورت.

وجاء التشكيل كالتالى:

فى حراسة المرمى: محمد صبحى.

فى خط الدفاع: محمد رفاعى، رشاد فاروق، أحمد صابر، محمود شديد.

فى خط الوسط: أحمد أوكا، سعيدو سمبورى، إيمانويل إيجبتور، حسين رجب.

فى خط الهجوم: محمد جمال، إسلام جابر.

فيما يتواجد على دكة البدلاء: شهاب الدين خالد، مصطفى كالوشا، محمد خليفة، أحمد حسن، محمود السيد، أحمد بحبح، أحمد عبدالله، وتم استبعاد إبراهيم أبو اليزيد لحصوله على إنذارين، ومصطفى عز الدين للطرد، حسام باولو ومحمد مخلوف، بسبب استعارتهما من الزمالك.

يحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 26 نقطة، بعد الفوز فى 8 مباريات والتعادل فى مباراتين والهزيمة فى مباراة، ومتبقى له 4 مباريات مؤجلة، سجل لاعبيه 24 هدفًا وسكنت شباكه 9 أهداف، فيما يحتل فريق الداخلية المركز الحادى عشر، برصيد 16 نقطة، حققهم من الفوز فى 4 مباريات والتعادل فى مثلهم والهزيمة فى 5 مباريات، ويتبقى له مباراة مؤجلة، فيما سجل لاعبيه 16 هدفًا وسكنت شباكه 17 هدفًا.