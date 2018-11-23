شكرا لقرائتكم وفد من الزمالك يطير الى سويسرا للاطلاع على كافة القضايا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقرت إدارة نادى الزمالك على تشكيل وفد من قطاع الكرة يضم أمير مرتضى، المشرف على الكرة بالأبيض، وإسماعيل يوسف، عضو مجلس الإدارة، للسفر إلى سويسرا خلال الأسبوع المقبل.

ويأتى سفر وفد الزمالك إلى سويسرا للاطلاع على كافة القضايا المختلفة التى تخص النادى فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، وذلك فى إطار حرص النادى على غلق ملف خصم النقاط بشكل نهائى من الفريق بعد سداد بعض من مديونيات الثلاثى أجوجو ومندومو وكريم الحسن بجانب إنهاء أزمة حسين ياسر المحمدى.