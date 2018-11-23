شكرا لقرائتكم وفد من الزمالك يطير الى سويسرا للاطلاع على كافة القضايا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل استقرت إدارة نادى الزمالك على تشكيل وفد من قطاع الكرة يضم أمير مرتضى، المشرف على الكرة بالأبيض، وإسماعيل يوسف، عضو مجلس الإدارة، للسفر إلى سويسرا خلال الأسبوع المقبل.
ويأتى سفر وفد الزمالك إلى سويسرا للاطلاع على كافة القضايا المختلفة التى تخص النادى فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، وذلك فى إطار حرص النادى على غلق ملف خصم النقاط بشكل نهائى من الفريق بعد سداد بعض من مديونيات الثلاثى أجوجو ومندومو وكريم الحسن بجانب إنهاء أزمة حسين ياسر المحمدى.
شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من الزمالك يطير الى سويسرا للاطلاع على كافة القضايا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة سوبر كورة وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي سوبر كورة ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .