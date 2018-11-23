شكرا لقرائتكم اجيرى يرفض استبعاد لاعبى الأهلى لمباراة النيجر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، فكرة استبعاد لاعبي الأهلي أمام النيجر خلال شهر مارس المقبل بالجولة الأخيرة لتصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 في الكاميرون وأكد أجيري لجهازه المعاون، حرصه الشديد على استقرار مسابقة الدوري الممتاز، ومساعدة اتحاد الكرة في ذلك، لكن الأولوية في النهاية لمنتخب مصر .

كما جاء رفض أجيرى أيضا نظرا لأن المنتخب الوطنى سيخوض مباراة ودية خلال فترة التوقف المقبلة، ويحتاج لتجربة جميع اللاعبين كبروفة لأمم افريقيا 2019، بعدما تعذر إقامة مباريات ودية للفراعنة فى ديسمبر ويناير وفبراير المقبلين، نظرا لضغط مباريات الدورى المصرى.

كان مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، عرض على الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة خافيير أجيرى، خوض مباراة النيجر فى شهر مارس المقبل، بدون لاعبى الأهلى الدوليين ، وأرجع مسئولو اتحاد الكرة الإقتراح إلى أن منتخب مصر ضمن التأهل رسميا لأمم افريقيا المقبلة، وأنه من الأفضل استغلال توقف شهر مارس المقبل فى خوض بعض المباريات المؤجلة للأهلى.

وتشهد مسابقة الدورى العام هذا الموسم أزمة كبرى بسبب تعديل مواعيد البطولات الافريقية التى ينظمها الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" بمشاركة 4 أندية مصر، حيث انتهت النسخة الأخيرة فى نوفمبر الجارى، وستبدأ النسخة الجديدة أواخر نفس الشهر، وهو ما أربك جدول الدورى هذا الموسم، بجانب البطولات الأخرى.