شكرا لقرائتكم أحمد شديد قناوى : الأهلى محتاج لمختار مختار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى أحمد شديد قناوى الظهير الأيسر للإنتاج الحربى أن النادى الآهلى فى حاجة للإستعانة بمختار مختار المدير الفنى للعجلات الحربية لتدريب الفريق الآحمر فى الوقت الراهن. أكد أحمد شديد قناوى لـ "الخليج 365" : " لاعبو الآهلى فى حاجة لمدرب وطنى حالياً يستطيع التواصل مع اللاعبين وليس هناك أنسب من مختار مختار فهو دائم الطموح والتجدد ويملك خبرة تدريبية هائلة " ويضيف نجم الاهلى السابق : " المدرب الاجنبى لن يحقق نجاحاً مع التوليفة الحالية من لاعبى الاهلى لذا لابد من وجود مدرب وطنى يستطيع إستعادة أمجاد الاحمر محلياً وأفريقياً ويعيد هيبة المارد الاحمر فنياً وبدنياً وليس هناك أفضل من مختار مختار الذى يجيد التعامل تحت ضغط ".

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