شكرا لقرائتكم 20 لاعبا فى قائمة الاسماعيلي لمباراة ماسيجير نيجوزى بدورى الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن البرازيلى يوسف فييرا المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى قائمة لاعبيه التى تضم 20 لاعب تحضيرا لملاقاة “ماسيجير نيجوزى” بطل بوروندى الأربعاء المقبل فى جولة الذهاب للدور التمهيدى لبطولة دورى أبطال أفريقيا بنسختها الجديدة. شهدت القائمة استدعاء التونسى لسعد الجزيرى ومحمد هاشم بعد تماثلهما من الإصابة. حراسة المرمى .. عصام الحضرى – محمد فوزى – محمد مجدى خط الدفاع .. طارق طه – محمد مجدى – ريتشارد بافور- باهر المحمدي – أحمد أيمن – محمد هاشم. خط الوسط .. عماد حمدي – نادر رمضان – محمد الضرف – عمر الوحش – محمد صادق – كريم بامبو- عبد الرحمن مجدي – وجيه عبد الحكيم – لسعد الجزيرى. في الهجوم.. كريستوفر ميندوجا – شكري نجيب.

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