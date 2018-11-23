شكرا لقرائتكم خبر عن وفد زملكاوى يطير لسويسرا الأسبوع المقبل.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت إدارة نادى الزمالك على تشكيل وفد من قطاع الكرة يضم أمير مرتضى، المشرف على الكرة بالأبيض، وإسماعيل يوسف، عضو مجلس الإدارة، للسفر إلى سويسرا خلال الأسبوع المقبل.

ويأتى سفر وفد الزمالك إلى سويسرا للاطلاع على كل القضايا المختلفة التى تخص النادى فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، وذلك فى إطار حرص النادى على غلق ملف خصم النقاط بشكل نهائى من الفريق بعد سداد بعض من مديونيات الثلاثى أجوجو ومندومو وكريم الحسن بجانب إنهاء أزمة حسين ياسر المحمدى.