شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يرفض التفريط فى لاعبى الأهلى أمام النيجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة المكسيكى خافيير أجيري، فكرة استبعاد لاعبى الأهلى أمام النيجر خلال شهر مارس المقبل بالجولة الأخيرة لتصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 فى الكاميرون وأكد أجيرى لجهازه المعاون، حرصه الشديد على استقرار مسابقة الدورى الممتاز، ومساعدة اتحاد الكرة فى ذلك، لكن الأولوية فى النهاية لمنتخب مصر .

كما جاء رفض أجيرى أيضًا نظرًا لأن المنتخب الوطنى سيخوض مباراة ودية خلال فترة التوقف المقبلة، ويحتاج لتجربة جميع اللاعبين كبروفة لأمم أفريقيا 2019، بعدما تعذر إقامة مباريات ودية للفراعنة فى ديسمبر ويناير وفبراير المقبلين، نظرًا لضغط مباريات الدورى المصرى.

كان مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، عرض على الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة خافيير أجيرى، خوض مباراة النيجر فى شهر مارس المقبل، بدون لاعبى الأهلى الدوليين، وأرجع مسئولو اتحاد الكرة الاقتراح إلى أن منتخب مصر ضمن التأهل رسميًا لأمم أفريقيا المقبلة، وأنه من الأفضل استغلال توقف شهر مارس المقبل فى خوض بعض المباريات المؤجلة للأهلى.

وتشهد مسابقة الدورى العام هذا الموسم أزمة كبرى بسبب تعديل مواعيد البطولات الأفريقية التى ينظمها الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بمشاركة 4 أندية مصر، حيث انتهت النسخة الأخيرة فى نوفمبر الجارى، وستبدأ النسخة الجديدة أواخر نفس الشهر، وهو ما أربك جدول الدورى هذا الموسم، بجانب البطولات الأخرى.