رياضة | ياسر إبراهيم يوافق على الانتقال للزمالك.. و"مكالمة" تحسم انضمام باسم مرسي لسموحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ياسر إبراهيم يوافق على الانتقال للزمالك.. و"مكالمة" تحسم انضمام باسم مرسي لسموحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق ياسر إبراهيم مدافع سموحة على الانتقال لنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد الاتصالات الهاتفية التي تلقاها خلال السياعات الماضية، من قبل مسئولي الأبيض.

وطلب إبراهيم من مسئولي الزمالك، بدء المفاوضات الرسمية مع إدارة ناديه برئاسة المهندس محمد فرج عامر، لإنهاء الأمر، لا سيما أن النادي الأهلي يسعى لضمه، ومن يستطيع الحصول علي الاستغناء الخاص به أولا سينتقل إليه.

وكان رئيس سموحة قد أعلن من يرغب فى ضم ياسر إبراهيم، عليه أن يتقدم بعرض لا يقل عن 100 مليون جنيه، لكن الزمالك يستند في مفاوضاته مع المدافع رغبة سموحة في التعاقد مع باسم مرسي مهاجم الأبيض

ومن ناحية أخرى، يسعى طارق يحيى إقناع باسم مرسي بالانتقال لصفوف سموحة لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، بعدما فسخ تعاقده مع لاريسا اليوناني.

ومن المنتظر أن تشهد الساعات القليلة المقبلة اتصالات مباشرة بين فرج عامر وباسم مرسي للاتفاق على شروط اللاعب المالية، للوصول لاتفاق نهائي قبل الدخول، في مفاوضات رسمية مع مجلس الزمالك.