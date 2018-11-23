رياضة | 3 مدربين مصريين على رادار المصري بعد رحيل "عبد الرازق"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 مدربين مصريين على رادار المصري بعد رحيل "عبد الرازق" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي برئاسة المهندس سمير حلبية، البحث عن حسم ملف المدير الفني الجديد للفريق، بعد إقالة ميمي عبد الرازق عقب الخسارة أمام حرس الحدود 3-0.

ويفاوض النادي المصري، الثلاثي إيهاب جلال المدير الفني لأهلي طرابلس الليبي، وأحمد حسام "ميدو" ، وعلى ماهر المدير الفني السابق لسموحة، لتولي أي منهم مسئولية الفريق الفنية خلال الفترة المقبلة.

ويعتبر إيهاب جلال أقرب المرشحين لقيادة المصري البورسعيدي ، حيث تم التواصل مع المدرب بصورة مباشرة في ساعات مبكرة من صباح اليوم الخميس، للتفاوض معه بشأن العودة للتدريب بالدوري المصري عبر بوابة الفريق البورسعيدي.

وطلب جلال الحصول على نفس راتب حسام حسن 600 ألف جنيه شهريًا، مقابل الموافقة على ترك أهلي طرابلس الليبي، لتدريب المصري، فيما عرض سمير حلبية على المدرب مبلغ 250 ألف جنيه شهريًا مقابل تولي المهمة.

وانتهت مفاوضات رئيس المصري مع إيهاب جلال بتخفيض المدرب 100 ألف جنيه بطلباته المالية والحصول على 500 ألف جنيه شهريًا، وينتظر القرار النهائي لمجلس المصري.