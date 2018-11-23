رياضة | نيكلاس بيندتنر يقرر إسقاط استئنافه ضد حكم حبسه

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قرر مهاجم ارسنال الإنجليزي سابقاً، الدنماركي نيكلاس بيندتنر، إسقاط استئنافه ضد حكم حبسه 50 يوماً، بعد الاعتداء على سائق سيارة أجرة (تاكسي).

وتمت إدانة بيندتنر (30 عاماً) في حادث الاعتداء على سائق التاكسي في كوبنهاغن في سبتمبر الماضي.

وأكد مهاجم المنتخب الدنماركي أنه فعل ذلك من باب الدفاع عن النفس.