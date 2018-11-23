رياضة | هوفنهايم يجدد عقد نجمه البرازيلي جولينتون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هوفنهايم يجدد عقد نجمه البرازيلي جولينتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي هوفنهايم الألماني لكرة القدم تمديد عقد مهاجمه البرازيلي جولينتون الذي سبق لمدربه يوليان ناجلسمان أن وصفه بأنه "وحش" في منطقة جزاء الخصوم.

وانضم المهاجم البالغ 22 عاماً إلى صفوف الفريق الألماني عام 2015، ومدد عقده الحالي لعامين إضافيين حتى 2022.

وبعدما أمضى الموسمين الماضيين معاراً الى نادي رابيد فيينا النمسوي، حجز جولينتون مكانه في تشكيلة هوفنهايم هذا الموسم، وشكل مفتاح لعب أساسي في خط هجوم الفريق لاسيما في اختراقاته لمنطقة الجزاء.

وفي 17 مباراة في مختلف المسابقات، صنع البرازيلي سبعة أهداف وسجل ثمانية أخرى، آخرها في الثواني الأخيرة من المباراة ضد ليون في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا بعدما دخل كبديل وتمكن من منح فريقه تعادلاً متأخرا بنتيجة 3-3.

وقال عنه ناجلسمان في وقت سابق هذا الشهر "هذا الشاب وحش. هو آلة، ومن الصعب ايقافه".

ولم يغب جولينتون عن المباريات الـ11 التي خاضها هوفنهايم حتى الآن في البوندسليغا، وشارك كأساسي تسع مرات وكبديل مرتين.