رياضة | باريس سان جيرمان يستقبل تولوز وعينه على التقدم نحو لقب الدوري الفرنسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يستقبل تولوز وعينه على التقدم نحو لقب الدوري الفرنسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتجه باريس سان جيرمان لتحقيق فوز جديد في الدوري الفرنسي رغم الشكوك التي تحيط بمشاركة نجميه نيمار ومبابي.

يستعد باريس سان جيرمان لاستضافة تولوز السبت في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الفرنسي الذي يتصدر ترتيبه بفارق كبير، إلا أن ما يشغل باله هو وضع إصابة نجميه كيليان مبابي والبرازيلي نيمار قبل أيام من استضافة ليفربول الإنجليزي في قمة حاسمة في دوري أبطال أوروبا.

محليا، يغرد باريس سان جيرمان بقيادة المدرب الألماني توماس توخل خارج السرب ويحلق بالعلامة الكاملة (39 نقطة) بعدما حقق 13 انتصاراً متتالياً، إلا أن النادي يجد نفسه في موقف صعب في المجموعة الثالثة الأوروبية، إذ يحتل المركز الثالث برصيد خمس نقاط خلف ليفربول ونابولي الإيطالي (6 نقاط لكل منهما)، ما يجعل من استضافته للفريق الإنجليزي الأربعاء في الجولة الخامسة ما قبل الأخيرة، محطة حاسمة في سعيه لانتزاع إحدى بطاقتي التأهل.

لكن فريق توخل ينتظر حتى الجمعة على الأقل لإجراء تقييم إضافي للإصابتين اللتين تعرض لهما أبرز لاعبيه، نيمار ومبابي، خلال مشاركة كل منهما مع منتخبي بلديهما ضد الكاميرون والأوروجواي على التوالي الثلاثاء (فازا بالنتيجة ذاتها 1-صفر).

وأكد سان جيرمان الأربعاء إصابة نيمار بشد في العضلة الضامة للفخذ الأيمن، ومبابي بكدمة في الكتف، على أن ينتظر 48 ساعة قبل إجراء تقييم طبي أكثر شمولاً يتوقع أن يوضح فترة غيابهما المتوقعة.

وإذا كان سان جيرمان قادراً على تعويض غياب أغلى لاعبين في العالم على الصعيد المحلي في مواجهة تولوز، بالاعتماد على أسماء مثل الأرجنتيني أنخل دي ماريا والألماني يوليان دراكسلر والأوروغوياني إدينسون كافاني، إلا أن غياب أي منهما أو كليهما عن لقاء ليفربول، قد يؤثر بشكل كبير على مسعى الفريق الباريسي لنتائج إيجابية أوروبيا.

عودة فقير إلى ليون

ويفتتح ليون الرابع المرحلة الجمعة مع ضيفه سانت إتيان بصفوف كاملة مع عودة قائده نبيل فقير الذي غاب عن المباراة السابقة ضد غانغان بسبب تعب عضلي، علماً أنه غاب في فترة سابقة هذا الموسم أيضاً بسبب إصابة في الكاحل.

ويعود إلى صفوف ليون رابع الترتيب (24 نقطة) لاعب وسطه جوردان فيري الذي كان يشكو من إصابة في القدم، والمدافع ليو دوبوا بعد شفائه من إصابة عضلية في فخذه.

في المقابل، سيعاني خط دفاع سانت إتيان الخامس (23 نقطة) من غياب القائد لويك بيران لإصابته في فخذه، ويعود إلى صفوفه لاعب الوسط الشاب مهدي كامارا بعد تعافيه من إصابة تعرض لها مع الفريق الرديف.

ويحل ليل الثاني (26 نقطة) في اليوم التالي ضيفاً على نيس السابع (20 نقطة)، وكذلك مونبلييه الثالث (25 نقطة) الذي يستضيف رين.

بدوره سيحاول مرسيليا، السادس (22 نقطة) والمتعثر في الدوري الأوروبي حيث لم يحقّق أي فوز حتى الآن في أربع مباريات، الاستفادة من هذا الصراع وتجيير نتائجه لمصلحته عندما يحل ضيفاً على أميان (13 نقطة) الأحد في آخر مباريات المرحلة.

ويهدف مرسيليا إلى تحقيق فوزه الثاني توالياً بعد خسارتين متتاليتين في البطولة المحلية، والبقاء ضمن دائرة المنافسة على إحدى بطاقات المسابقتين الأوروبيتين للموسم المقبل.

ويحل موناكو صاحب المركز قبل الأخير، ضيفاً على كاين آملاً في تحقيق فوزه الثاني فقط هذا الموسم.

ويلعب السبت ديجون مع بوردو، وستراسبورج مع نيم، ونانت مع أنجيه، ورينس مع جانجان.