رياضة | صحيفة تكشف عن ثغرة في عقد ديمبلي تؤرق برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة تكشف عن ثغرة في عقد ديمبلي تؤرق برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعاني فريق برشلونة في الآونة الأخيرة من مشاكل مع لاعبه الفرنسي عثمان ديمبلي تتمثل بغياب اللاعب عن الحصص التدريبية بالإضافة لعدم التزامه بمواعيد التمارين.

اللاعب الذي كلف خزينة النادي الإسباني حوالي 105 مليون يورو، يواجه مشاكل كبيرة مع ناديه الإسباني.

وبحسب صحيفة "as" الإسبانية على أنه يوجد عدد من البنود في عقده و التي بدورها تعقد عملية بيع اللاعب لنادي آخر.

وستجبر هذه البنود برشلونة على التفكير جيدا قبل بيع اللاعب الفرنسي، في ظل استمرار تعاقده مع الفريق الإسباني حتى 10يونيو 2022.

وفي حالة بيعه قبل هذا التاريخ، سيدفع برشلونة لإدارة بوروسيا دورتموند مبلغا يصل لـ 40 مليون يورو.

وفي حالة بيعه لأحد الأندية الإنجليزية المهتمة بشراء اللاعب، ليفربول أو أرسنال، بقيمة 65 مليون يورو، سيفقد برشلونة 80% من قيمة صفقته، بالإضافة إلى تعدد مشاكله مع الفريق، وغيابه عن الملاعب لأكثر من سنة بسبب الإصابة.