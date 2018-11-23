رياضة | بعد غياب 2990 يوما.. الإسماعيلي يعود للمشاركة بدوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد غياب 2990 يوما.. الإسماعيلي يعود للمشاركة بدوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أيام قليلة تفصل الإسماعيلي عن المشاركة بالنسخة الجديدة لبطولة دوري أبطال أفريقيا بعد غياب 2990 يوما ، حيث كانت أخر مباراة شارك فيها الفريق يوم 19 سبتمبر عام 2010 والتى شهدت فوز الدراويش على الأهلى بدور المجموعات بنتيجة 4-2. ويستعد الإسماعيلى لحزم حقائبه لدولة بوروندى لملاقاة بطلها ماسيجير نيجوزى الأربعاء المقبل ضمن منافسات دور الــ64 بالبطولة. الجدير بالإشارة أن الإسماعيلى يعد أول فريق عربى قد نال شرف التتويج بتلك البطولة بمسماها القديم موسم 69-70 بعد الفوز على الانجلبير فى المباراة النهائية.

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