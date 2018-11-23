رياضة | "صفر بطولات".. كارتيرون ينضم لقائمة المدربين الأجانب الفاشلين بالقلعة الحمراء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "صفر بطولات".. كارتيرون ينضم لقائمة المدربين الأجانب الفاشلين بالقلعة الحمراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن النادي الأهلي عن رحيل مدربه باتريس كارتيرون عن تدريب الفريق، بعد توديع الفريق لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال، وخسارة اللقب الأفريقي في أسبوع واحد.

وانضم المدرب الفرنسي لقائمة المدربين الأجانب الفاشلين الذين لم يحققوا بطولات مع النادي الأهلي، حيث كان قريبا من الفوز بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا، ولكنه خسره في النهائي أمام الترجي التونسي.

وتضم قائمة المدربين الأجانب الذين تولوا تدريب الأهلى عدد كبير فشل فى تحقيق أى بطولات، وكان اخرهم البرتغالي جوزيه بيسيرو في عهد رئاسة محمود طاهر للقلعة الحمراء.

وجاءت قائمة المدربين الفاشلين مع النادي الأهلي كالتالي :-

"تاديتش - فريتز يتتكوش - بروشيتش - بوث - دون ريفي - هورفاتيك - مايكل ايفرت - جيف باتلر - جوزية بيسيرو - باتريس كارتيبرون".