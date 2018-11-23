الان تتابع برشلونة يفسد صفقة ريال مدريد ونيمار والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مدريد- الخليج 365:

قررت إدارة نادي ​ريال مدريد الإسباني،​ التراجع عن فكرة التعاقد مع اللاعب البرازيلي في صفوف نادي ​باريس سان جيرمان​ ​نيمار دا سيلفا،​ بعدما تبين أنه يرغب في العودة إلى برشلونة.

وذكرت التقارير الصحافية إن رئيس الريال ​فلورنتينو بيريز،​ كان يريد ضم اللاعب البرازيلي، إلا أن هناك عدة أسباب دفعت الإدارة للتراجع عن هذا القرار وهو عدم رضا المشجعين عن التعاقد مع اللاعب، إضافة إلى رغبة البرازيلي في العودة لبرشلونة مرة أخرى.

وبعد رحيل ​كريستيانو رونالدو​ الصيف الماضي عن ريال مدريد، أرادت الإدارة الحصول على توقيع نيمار لاعب باريس سان جيرمان او ​مبابي​ ​هازارد​ او هاري كاين ولكن المبادرة باءت بالفشل.

وتؤكد التقارير أن إدارة برشلونة فتحت الأبواب أمام اللاعب البرازيلي نيمار مرة أخرى لارتداء قميص الفريق، وذلك بعدما أعرب أكثر من مرة لزملائه عن رغبته في الرجوع للفريق الكاتالوني.