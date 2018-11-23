الان تتابع رقم قياسي جديد للاعب تيسير الجاسم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مكة المكرمة- الخليج 365:

دخل نجم فريق ​الوحدة​ السعودي ​تيسير الجاسم​ التاريخ، بعد أن أصبح أكثر اللاعبين السعوديين تسجيلًا للأهداف في ​دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم من لاعبي الوسط والمدافعين، باستثناء المهاجمين.

وجاء هذا الإنجاز بعد أن سجل الجاسم هدفاً في مرمى الباطن، وقاد فريقه إلى الفوز بالنقاط الثلاث، ضمن الأسبوع العاشر من منافسات البطولة السعودية.

ويملك تيسير الجاسم، 37 هدفًا، متفوقًا بالتالي على محمد الشلهوب، قائد وأسطورة نادي الهلال، في الوقت الذي يأتي فيه عبدالمجيد الرويلي نجم التعاون في المركز الثالث بـ28 هدفًا.