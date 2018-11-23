شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يقترب من حسم صفقتى «طاهر» و«محمود» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب مجلس إدارة النادى الأهلى من حسم صفقة طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الكروى الأول لنادى المقاولون العرب، بعدما أبدى الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول، بقيادة «كارتيرون»، رغبته الشديدة فى التعاقد مع اللاعب. ويُنتظر أن يبدأ مسؤولو الأهلى، فور عودة «الخطيب»، رئيس النادى، لأعماله، فى الاتفاق على جميع التفاصيل المادية الخاصة بانتقاله مع المقاولون.

يأتى هذا، فى الوقت الذى بدأ فيه مسؤولو الأهلى استطلاع رأى نظرائهم فى وادى دجلة من أجل موقفهم من بيع محمود محمود، لاعب وسط الفريق، للأهلى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما أبدى مسؤولو الأهلى رغبتهم فى التعاقد مع اللاعب.

من ناحية أخرى، تصل بعثة الفريق إلى القاهرة، عند الثانية ظهر اليوم الجمعة، بعد الانتهاء من مواجهة الوصل الإماراتى فى إياب دور الـ16 للبطولة العربية، التى أُقيمت مساء أمس، والجريدة ماثلة للطبع.

وقرر باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأهلى، منح لاعبيه راحة من التدريبات لمدة 24 ساعة، على أن يستأنفوا تدريباتهم استعداداً لمواجهة المقاولون العرب، المقررة الثلاثاء المقبل.

ويُنتظر أن يخضع أحمد فتحى لاختبار طبى لتحديد مدى قدرته على اللحاق بالمباراة، بعدما غاب عن المشاركة فى آخر مباراتين للفريق، أمام الترجى التونسى فى النهائى الأفريقى، وأمام الوصل بعد تعرضه للإصابة فى مباراة الذهاب أمام الترجى التونسى فى النهائى الأفريقى.

وكانت مجموعة اللاعبين الغائبين عن مباراة الوصل قد أدوا مرانهم، أمس، على ملعب التتش، تحت إشراف حسين عبدالدايم، مساعد مخطط الأحمال. وشارك فى المران كل من: مؤمن زكريا وباسم على ومحمد هانى وميدو جابر ومحمود الجزار. يأتى هذا، فى الوقت الذى استقر فيه الجهاز الفنى على استمرار استبعاد مؤمن زكريا، لاعب الفريق، عن مباراة المقاولون المقبلة فى الدورى، فى ظل سياسة الجهاز الفنى باستبعاد اللاعب عن المباريات بسبب عدم الاتفاق معه على تجديد تعاقده، خصوصاً أن اللاعب بات قريباً جداً من الرحيل عن القلعة الحمراء، فى ظل العروض التى تلقاها سواء داخلياً أو خارجياً.

من ناحية أخرى، يعقد النادى الجمعية العمومية على يومين، اليوم وغداً، لمناقشة الميزانية والنظر فى المقترحات المقدمة لمجلس الإدارة من الأعضاء، وكذلك مناقشة مقترح زيادة قيمة عضوية فرع النادى بمدينة الشيخ زايد.