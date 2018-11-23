شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكثف مفاوضاته لضم ياسر إبراهيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - جدد مجلس إدارة نادى الزمالك مفاوضاته مع ياسر إبراهيم، مدافع فريق سموحة، تمهيدًا لضمه لتدعيم خط دفاع الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل.

جاء ذلك بناءً على طلب السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق، من أجل علاج النقص العددى فى دفاع الفريق بسبب وجود 4 لاعبين فقط فى هذا المركز، وهم: محمود علاء، محمود حمدى «الونش»، محمد عبدالغنى ومحمد عبدالسلام، وذلك نظرًا لمشاركة الفريق فى أربع بطولات هذا الموسم.

من جانبها فتحت إدارة نادى الزمالك خط اتصال مع محمد فرج عامر، رئيس نادى سموحة، من أجل الحصول على خدمات ياسر إبراهيم، فى يناير المقبل، إلا أن رئيس النادى السكندرى بالغ فى طلباته المالية، حيث اشترط عامر 100 مليون جنيه للاستغناء عن اللاعب سواء للزمالك أو لغيره، الأمر الذى رفضته إدارة الأبيض رفضا قاطعا.

ورحب ياسر إبراهيم بالعودة مرة أخرى إلى القلعة البيضاء، وطالب إدارة نادى سموحة بعدم المغالاة فى الطلبات المادية حتى يتسنى له العودة إلى الزمالك.

كان اللاعب قد ظهر مع نادى الزمالك، فى موسم 2013- 2014 ثم تم تصعيده للفريق الأول ليشارك فى الفوز ببطولة كأس مصر مرتين، موسمى 2013 و2014. ثم انتقل لنادى سموحة فى يناير 2015.

فيما عرضت إدارة نادى سموحة الدخول فى صفقة تبادلية بضم محمود عبدالعاطى «دونجا»، لاعب وسط الفريق الأبيض، مقابل الاستغناء عن ياسر إبراهيم، على أن يتحمل الزمالك قيمة باقى الصفقة المالية.

فى سياق متصل، تسلم أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة، تقريرًا من السويسرى كريستيان جروس، طالب فيه بسرعة حسم صفقة المدافع والظهير الأيسر خلال الفترة المقبلة، من أجل تدعيم الفريق خلال يناير المقبل.

فى شأن آخر قرر مجلس إدارة نادى الزمالك سفر وفد رسمى يضم أمير مرتضى منصور، وشقيقه أحمد مرتضى وإسماعيل يوسف، عضو مجلس الإدارة، إلى سويسرا على نفقتهم الخاصة، لحسم ملف مستحقات اللاعبين الأجانب بين الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، وذلك بعد خطاب الشكر الذى تلقته الإدارة من «فيفا» نتيجة قيام المجلس بسداد الجزء الأكبر من مستحقات اللاعبين الأجانب.

ووجه مجلس الإدارة الشكر لهانى زادة، عضو المجلس، على دوره السابق فى إدارة هذا الملف لدى الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، الذى نجح فيه مسؤولو الزمالك فى تخفيض مديونية القلعة البيضاء لدى «فيفا» من 400 مليون جنيه إلى 250 مليون جنيه فقط.