شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف يناقش صفقات المقاصة الشتوية فى جلسة مع «عبدالسلام» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الفرحة داخل نادى مصر المقاصة بعد الفوز الغالى الذى حققه الفريق على النجوم، الأربعاء، بهدفين للاشىء، ضمن الجولة الخامسة عشرة للدورى الممتاز، ووصوله إلى النقطة 23 فى وصافة الدورى مع بيرامدز، الذى يمتلك رصيد النقاط نفسه.

ويواصل الفريق تحضيراته لمواجهة إنبى، المقررة الأحد المقبل، فى الجولة السادسة عشرة للدورى، فيما يعقد محمد عبدالسلام، رئيس نادى المقاصة، جلسة مع طلعت يوسف، المدير الفنى للنادى، خلال الأيام المقبلة، لمناقشته فى الصفقات الجديدة التى يرغب المدير الفنى فى ضمها خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وتحديد المراكز واللاعبين الذين يحتاجهم الفريق لحسم الصفقات، بجانب بحث العروض الاحترافية التى تلقاها بعض لاعبى الفريق سواء كانت عروضاً من أندية محلية أو خارجية.

من ناحية أخرى، نجح إيريك تراورى، لاعب وسط الفريق، فى الانفراد بعرش هدافى الفريق برصيد 4 أهداف، بالهدف الأول الذى سجله فى مرمى فريق النجوم ضمن مواجهات الجولة الـ15 لمسابقة الدورى العام، والتى فاز فيها الفريق بهدفين دون رد. ويتصدر إيريك تراورى قائمة الهدافين برصيد 4 أهداف، وخلفه جون أنطوى وباولن فوافى برصيد 3 أهداف، ورجب عمران بهدفين.

من جانبه، أبدى «يوسف» سعادته بالفوز الغالى على فريق النجوم بثنائية نظيفة، الأربعاء، مؤكداً حرص الجهاز الفنى على المنافسة مع الكبار فى ظل المباريات المؤجلة للعديد من الأندية المنافسة.

وأوضح «يوسف» أن المقاصة أدى مباراة جيدة أمام فريق النجوم القوى العنيد، الذى نظم صفوفه فى المباراة، خاصة فى الشوط الأول، بسبب اعتماده على التكتل الدفاعى القوى.

وأعرب «يوسف» عن رضاه عن الأداء والنتيجة فى ظل ظروف اللقاء وغياب ثلاثة من العناصر الأساسية ومواجهة فريق نتائجه الأخيرة جيدة.

وأشار المدير الفنى للمقاصة إلى أن هدفه مع اللاعبين الاستمرار فى تحقيق الانتصارات للحفاظ على تواجد الفريق خلال المرحلة المقبلة فى المربع الذهبى واللعب مع الكبار.

وكشف «يوسف» أن «فوافى» عاد إلى القاهرة من مدغشقر بعد مشاركته مع منتخب بلاده، وأنه سينتظم فى تدريبات الفريق استعداداً لمواجهة إنبى، الأحد المقبل، ضمن مواجهات الجولة الـ16 للدورى.